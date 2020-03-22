Коронавирус
КоммерсантъВласти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости». Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что власти склоняются к такому решению.
Читать в источнике
Оценить359
с чего всё началось
В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".РИА Новости07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
Общество
В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Общество
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Общество
В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек
По состоянию на 22 марта в поле зрения врачей попал 761 человек. 21 марта под наблюдением находились 412 горожан.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа
Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения
При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Королевская семья показала трогательное фото леди Ди в День матери
Королевская семья поздравила британцев с Днем матери, опубликовав трогательные фото.
Биатлон
Бывший тренер заявил о необходимости революции в российском биатлоне
Бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов заявил, что система отечественного биатлона нуждается в радикальных изменениях.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Наука
Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Необычный способ противостояния глобальному потеплению изобрели в Великобритании.
Политика
Россия поможет Италии бороться с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по телефону пообещал председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте помочь бороться с коронавирусом.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Общество
Богатые россияне стали покупать домой аппараты ИВЛ
Состоятельные жители нашей страны стали массово закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы в случае тяжёлой пневмонии на фоне коронавируса.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине
Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.