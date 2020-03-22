Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости». Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что власти склоняются к такому решению.
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с чего всё началось

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".
РИА Новости07:08

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Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Коммерсантъ08:44

Власти исключили вариант с «жестоким карантином» в России

РБК07:43

Оперштаб: никакого жесткого карантина вводиться не будет

Газета.Ru07:22

Оперативный штаб отверг планы ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в России

Интерфакс07:32

В ближайшее время ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом в России не планируется

Эхо Москвы09:31

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Вести.Ru07:36

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

РИА Новости07:08
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Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Общество

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
ТАСС 13:02
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Общество

В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек

По состоянию на 22 марта в поле зрения врачей попал 761 человек. 21 марта под наблюдением находились 412 горожан.
Rostov.ru 06:50
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Общество

Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:06
Происшествия

В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 13:53
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

Королевская семья показала трогательное фото леди Ди в День матери

Королевская семья поздравила британцев с Днем матери, опубликовав трогательные фото.
Газета Metro 13:20
Биатлон

Бывший тренер заявил о необходимости революции в российском биатлоне

Бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов заявил, что система отечественного биатлона нуждается в радикальных изменениях.
РБК 11:00
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс 12:16
Наука

Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Необычный способ противостояния глобальному потеплению изобрели в Великобритании.
ToDay News Ufa 20 марта в 16:08
Политика

Россия поможет Италии бороться с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по телефону пообещал председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте помочь бороться с коронавирусом.
МР7.ру 02:54
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 20 марта в 02:45
Происшествия

Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 12:24
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Общество

Богатые россияне стали покупать домой аппараты ИВЛ

Состоятельные жители нашей страны стали массово закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы в случае тяжёлой пневмонии на фоне коронавируса.
Наш Брянск.Ru 07:05
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
ToDay News Ufa 11:38
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Политика

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Газета.Ru 13:29
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
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