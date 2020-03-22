В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".

с чего всё началось

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости». Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что власти склоняются к такому решению.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Общество Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

Политика Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.

Футбол Манчини: у нас наступил ад на Земле Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии, которая стала эпицентром коронавируса в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.