Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости». Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что власти склоняются к такому решению.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".
РИА Новости07:08

Подробнее о событии

Оперативный штаб отверг планы ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в России

Интерфакс07:32

Власти исключили вариант с «жестоким карантином» в России

РБК07:43

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Вести.Ru07:36

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Коммерсантъ08:44

Оперативный штаб опроверг информацию о введении в России жесткого карантина

ТАСС07:24

Оперштаб: никакого жесткого карантина вводиться не будет

Газета.Ru07:22

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

РИА Новости07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Происшествия

Прилетевшие из Таиланда красноярцы со штурмом прорывались из аэропорта

Деловой квартал (Красноярск) 20 марта в 20:08
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport 08:18
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет.
Комсомольская правда 07:10
Общество

Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
News.ru 06:44
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Политика

Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
Вести.Ru 09:33
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Футбол

Манчини: у нас наступил ад на Земле

Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии, которая стала эпицентром коронавируса в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 10:21
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Общество

Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
РИА Новости 10:40
Происшествия

Нападение пассажирки на таксиста в Тюмени попало на видео

РИА Новости 05:19
Политика

Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика Сегодня вчера в 13:19
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Газета.Ru 09:54
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК вчера в 10:15
Автоспорт

Стали известны составы Mercedes и Red Bull на виртуальный ГП Бахрейна

Autosport.com.ru 09:07
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM 20 марта в 03:02
Общество

Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:25
Происшествия

В Хакасии произошел двадцатикилометровый пал травы, есть пострадавший

Газета.Ru 10:32
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Кино

Опубликован трейлер хоррора «Мы призываем тьму»

Inc-news.ru 10:38
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru вчера в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное