Экономика
Lenta.ruВласти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
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с чего всё началось
Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
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В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения
Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
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Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ 19:07
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
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Здоровье
В каких странах вновь вводят карантин из-за второй волны коронавируса
Прошло полгода, и многие страны уже сняли основную часть введенных ранее ограничений.
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В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Здоровье
Врач предупредила об опасности комариных укусов
Врач-дерматолог Лариса Алексеева рассказала, что комариные укусы в целом не представляют серьезную угрозу для человека.
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Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
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Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
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Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
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Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
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Футбол
«Оренбург» проиграл ЦСКА в домашнем матче
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«Из 38 новых случаев COVID-19: 2 чел. связаны с очагом в БСМП, 1 чел. — связан с очагом в Тункинском районе, 8чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 23:13
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
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Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
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iReactor 03:07
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У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
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В Благовещенске зарегистрирован второй кандидат на пост мэра
14 июля состоится первый этап конкурса документов, а в ходе второго конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов на пост мэра, и представит не менее двух кандидатур депутатам гордумы для голосования.
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Общество
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Газета.Ru 11:18