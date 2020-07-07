Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения

Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.
Минэкономразвития Россиивчера в 09:27

Подробнее о событии

Минэкономики отрицает резкое падение доходов россиян

Коммерсантъвчера в 09:53

Минэкономразвития опровергло сообщения о резком падении доходов россиян

РИА Новостивчера в 10:43

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

ТАССвчера в 10:02

Кортнев: у россиян доходы прежние, если судить по чиновникам

Национальная служба новостей13:17

Минэкономразвития не считает, что россияне резко обеднели

URA.Ruвчера в 09:35

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Газета.Ruвчера в 09:31

В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения

Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 21:08
630
Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ 19:07
20
Экономика

Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
3
Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском 12:23
120
Здоровье

В каких странах вновь вводят карантин из-за второй волны коронавируса

Прошло полгода, и многие страны уже сняли основную часть введенных ранее ограничений.
Live24 12:26
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК 19:28
6
Происшествия

Перекинувшийся на дома с поля пшеницы пожар под Волгоградом потушен

Известия 15:40
14
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
83
Здоровье

Врач предупредила об опасности комариных укусов

Врач-дерматолог Лариса Алексеева рассказала, что комариные укусы в целом не представляют серьезную угрозу для человека.
ФедералПресс 20:30
Футбол

Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн

Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Lenta.ru 17:58
209
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
2,3K
Авто

Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты

Программа «Семейный автомобиль» позволяет оформить льготный автокредит любой семье, в которой есть от одного ребенка.
Evo-rus.com 02:11
127
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
2,4K
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
154
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 14:19
1
Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

Evo-rus.com 13:25
86
Политика

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

РИА Новости 08:06
12
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
306
Футбол

«Оренбург» проиграл ЦСКА в домашнем матче

1743.ru 13:14
1
Происшествия

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 38 человек

«Из 38 новых случаев COVID-19: 2 чел. связаны с очагом в БСМП, 1 чел. — связан с очагом в Тункинском районе, 8чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 23:13
197
Происшествия

В Казани локализовали пожар на нефтебазе «Татнефтепродукта»

REGNUM 19:58
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
3,7K
Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
22
Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
26
Авто

У Lada Vesta появятся 14 специальных версий

Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
Лезги газет 01:20
70
Общество

В Благовещенске зарегистрирован второй кандидат на пост мэра

14 июля состоится первый этап конкурса документов, а в ходе второго конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов на пост мэра, и представит не менее двух кандидатур депутатам гордумы для голосования.
Телепорт 20:23
6
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
49
Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
105
Общество

Многодетные семьи Иркутской области смогут получить участок или деньги

АиФ Иркутск 21:49
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное