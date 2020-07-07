Экономика
Газета.RuМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.
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Здоровье
Минздрав: 14 тысяч врачей с коронавирусом получили страховые выплаты
Министерство здравоохранения сообщило, что свыше 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.
Московский Комсомолец 09:00
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:50
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Общество
На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов
Московский Комсомолец 09:47
Футбол
Сегодня «Тамбов» встретится с «Ахматом»
«Тамбов» занимается тринадцатое место с 28 очками, а «Ахмат» четырнадцатый с 27 очками.
ГЛАС.RU вчера в 21:33
Политика
Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным
Слухи об отмене президентом России Владимиром Путиным встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным неверны, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 10:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Общество
В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми
Московский Комсомолец 10:51
Транспорт
Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля
«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объёме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:08
Футбол
Кутепов может сыграть с «Локомотивом»
Игрок может помочь своей команде в поединке 27-го тура РПЛ против "Локомотива".
Soccer.ru 06:34
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами
Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
Общество
Курьеры компании Delivery Club объявили бессрочную забастовку
В компании обещали расторгнуть договор с логистической компании, в которой числятся курьеры и погасить долги, но пока этого не произошло, что и стало причиной объявления забастовки.
Эхо Москвы 07:17
Киберспорт
Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть
В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Москве
Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве с 18:00 вторника, сообщили «Интерфаксу» в Метеобюро столицы.
Эхо Москвы 10:55
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Культура
Нейросеть выбрала самого красивого персонажа в TLOU Part II — это Джоэл
Ютуб-блогер ShinSaikan воспользовался нейросетью, чтобы выбрать самого красивого персонажа в The Last of Us Part II.
3DNews 08:32
Общество
Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России
Ко всему прочему, в настоящее время многие врачи придерживаются той точки зрения, что коронавирусная инфекция не такая уж и заразная, как полагали раньше.
Evo-rus.com 06:19
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Футбол
«Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 20:00 по московскому времени.
Sports.ru 07:40
Происшествия
Мэрия Ярославля поможет в восстановлении памятника хоккеисту Ткаченко
Власти Ярославля окажут помощь в восстановлении поврежденного памятника погибшему в авиакатастрофе капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко, сообщила РИА Новости представитель мэрии.
РИА Новости 09:02
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27