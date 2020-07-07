Экономика
Lenta.ruВласти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
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с чего всё началось
Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
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Армия и оружие
Семь турецких офицеров погибли под авиаударом в Ливии
ФАН 05 июля в 10:40
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Футбол
ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» и вышел на 3-е место в РПЛ
На 59-й минуте ворота «Оренбурга» поразил Никола Влашич, а на 78-й минуте Георгий Щенников сделал счет 3:0. Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Иван Обляков.
Sport24.ru 12:58
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Политика
В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13:00
Общество
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией
Российская газета 15:10
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета вчера в 07:03
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Происшествия
Адвокат Ефремова частично признал вину актера
Эльман Пашаев намекнул на наличие доказательств того, что за рулем джипа мог находиться не его подзащитный Представитель Михаила Ефремова в суде частично признал, что артист находился за рулем джипа в момент нашумевшего ДТП в центре Москвы.
WomanHit.ru 12:22
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Футбол
«Спартак» нашел нового генерального директора
Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.
Lenta.ru 12:45
Происшествия
Адвокат потерпевших: историк Соколов мог скрыться во Франции
Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы потерпевшей стороны, обратила внимание на то, что в материалах есть сведения о звонках обвиняемого в посольство Франции в день убийства девушки.
Коммерсантъ 09:48
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Шоу-бизнес
Ивлеева устроила стрельбу из автомата на годовщину свадьбы
Ивлеева запечатлена в серебристом вечернем платье. Таким образом звездная пара отпраздновала свою годовщину свадьбы.
Народные новости вчера в 13:31
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa 09:16
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
РИА Новости 11:04
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Стекловидное вещество было распознать сложнее из-за плохого освещения.
Машины и Механизмы 03:15
Армия и оружие
В Турции системы С-400 испытали на американских самолетах
В Турции на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары военные приступили к испытаниям зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 совместно с американскими истребителями F-4 и F-16, и в настоящий момент успешно их завершили.
МонаВиста 05:51
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23