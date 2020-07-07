Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.

с чего всё началось

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Политика Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относится к суду. 113

Общество Ъ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова спецслужбы прослушивали телефонные его телефонные разговоры, а также регулярно отсматривали электронную почту. 364

Наука Выявлен новый класс безопасных анальгетиков Специалисты из медицинского центра Университета штата Луизиана выявили новый класс лекарств, подавляющих боль и снижающих температуру.

Гаджеты Раскрыта схема мошенничества со смартфонами Samsung Детали схемы в интервью РИА Новости раскрыл директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский. 23

Общество Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов. 17

Происшествия В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. 4

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 238

Здоровье Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников Телеведущий, главврач столичной больницы №71 Александр Мясников предупредил зрителей о том, что из Китая в скором времени могут распространиться еще более страшные вирусы, чем та же бубонная чума. 37

Общество Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве. 253

Здоровье Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.

Общество Мантуров: Спрос на медицинские маски в России сильно упал Спрос на медицинские маски в России сильно упал, - утверждает глава Министерства промышленности Денис Мантуров.