Экономика
Lenta.ruВласти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
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с чего всё началось
Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика
Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова
Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относится к суду.
REGNUM 06:23
Общество
Ъ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова спецслужбы прослушивали телефонные его телефонные разговоры, а также регулярно отсматривали электронную почту.
Live24 03:40
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Наука
Выявлен новый класс безопасных анальгетиков
Специалисты из медицинского центра Университета штата Луизиана выявили новый класс лекарств, подавляющих боль и снижающих температуру.
Live24 05:34
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Гаджеты
Раскрыта схема мошенничества со смартфонами Samsung
Детали схемы в интервью РИА Новости раскрыл директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.
Lenta.ru 06:09
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Шоу-бизнес
Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани
Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину.
ТВ Центр вчера в 13:01
Политика
Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Здоровье
Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников
Телеведущий, главврач столичной больницы №71 Александр Мясников предупредил зрителей о том, что из Китая в скором времени могут распространиться еще более страшные вирусы, чем та же бубонная чума.
Live24 00:51
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
MedikForum.ru 03:19
Происшествия
Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео
В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
Общество
Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества
Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий вчера в 01:44
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Здоровье
Один человек за прошедшие сутки умер от коронавируса в Крыму
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19.
Крым 24 04:18
Кино
Netflix выпустила тизер фантастического сериала о путешествии на Марс
ИА Красная Весна 02:34
Здоровье
Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае
Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
Толк 04:41
Общество
Мантуров: Спрос на медицинские маски в России сильно упал
Спрос на медицинские маски в России сильно упал, - утверждает глава Министерства промышленности Денис Мантуров.
Эхо Москвы 05:32
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости вчера в 13:23