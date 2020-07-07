Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
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Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.В источнике
С чего всё началось
В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения
Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.
Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
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