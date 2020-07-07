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Lenta.ruLenta.ru

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.В источнике
С чего всё началось

В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения

Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.
Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
Подробнее о событии

Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян

РБКвчера в 15:38

МЭР опровергает данные о резком падении доходов россиян

RT на русскомвчера в 09:35

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

ТАССвчера в 10:02

Минэкономики отрицает резкое падение доходов россиян

Коммерсантъвчера в 09:53

Минэкономразвития опровергло сообщения о резком падении доходов россиян

РИА Новостивчера в 10:43

Минэкономразвития не считает, что россияне резко обеднели

URA.Ruвчера в 09:35

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Газета.Ruвчера в 09:31
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
Lenta.ruвчера в 08:00
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Пермского журналиста задержали за пикет в поддержку Сафронова

В Перми журналист медиа-проекта "Четвертый сектор" Михаил Данилович написал в соцсети, что его задержали после участия в одиночном пикете в поддержку Ивана Сафронова у здания управления ФСБ по Пермскому краю.
Интерфакс05:09
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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.
MOS.news6 июля в 15:00
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СПЧ предложил провести в России административную амнистию

Москва, 8 июля 2020, 14:02 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил отменить все выписанные гражданам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
REGNUM07:02
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости6 июля в 08:25
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В Каталонии ввели обязательное ношение масок

В испанском автономном сообществе Каталония на фоне вспышек коронавируса в отдельных районах решено ввести обязательное ношение масок для местных жителей независимо от того, соблюдают они дистанцию или нет.
Российская газета06:32
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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новостивчера в 14:00
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В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым

Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости06:02
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В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости05:52
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В РТ госслужащим приостановят индексацию окладов

Индексация окладов госслужащих Татарстана в 2020 году должна быть приостановлена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, волатильностью цен на нефть и, соответственно, замедлением поступлений в доходную часть республики.
БИЗНЕС Online03:55
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РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования

Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ближайшее время возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые ранее отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.
Известия03:50
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