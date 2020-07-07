Экономика
Lenta.ruВласти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
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с чего всё началось
Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения
Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
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Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
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Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
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NYT: Байден предлагает увеличить расходы США на 5G и другие технологии
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ТАСС 09:53
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Политика
Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании
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Взгляд.ру 11:55
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Общество
Смертность в Петербурге в июне выросла более чем на 50%
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78.ru 13:43
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес
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ToDay News Ufa 00:38
Футбол
Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника "Спартака" Николая Рассказова в штрафной площади "Локомотива" в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Чемпионат 13:15
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Происшествия
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
С экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут взыскать материальную ответственность за трагедию на базе отдыха "Холдоми", в которой погибли и пострадали дети.
Царьград 12:59
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Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 11:21
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
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Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Политика
Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях
Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая, не желающего присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.
RT на русском вчера в 21:10
Футбол
Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ пройдут на полях принимающих команд
УЕФА на официальном сайте опубликовал заявление по поводу места проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
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Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01