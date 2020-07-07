Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.

с чего всё началось

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

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