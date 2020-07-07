Экономика
Lenta.ruВласти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
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с чего всё началось
Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
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Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Футбол
«Зенит» в золотых футболках торжественно получил медали и кубок РПЛ
У «Сочи» было несколько шансов, чтобы уйти от поражения, но «Зениту» удалось удержать победу и сохранить чемпионское настроение на церемонию награждения золотыми медалями первенства России по футболу.
Невские Новости 13:32
Автоспорт
«Матч ТВ» продлил контракт на показ «Формулы-1» до 2023 года
Bookmaker-ratings.ru 07:03
Происшествия
Курьер ресторана арестован в Петербурге из-за постов во «ВКонтакте»
В Петербурге задержан и арестован доставщик еды, который является фигурантом дела о публичном оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 04:58
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
Сильные дожди привели к подтоплениям на Кубани
На Кубани действуют сразу два экстренных предупреждения – по чрезвычайной пожаро-опасности, а также экстренное предупреждение о сильных дождях.
Радио Маяк 11:36
Здоровье
В психиатрической больнице Николая Чудотворца сняли режим обсервации
В среду, 8 июля, официально завершился режим обсервации в петербургской психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:44
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
РБК вчера в 14:48
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала редкое фото с тремя детьми и супругом
Алсу является счастливой мамой трех детей, которых родила в браке с Яном Абрамовым.
Вокруг ТВ 13:32
Футбол
«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 12:32
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 01:21
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Здоровье
С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан
Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»
Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania вчера в 11:37
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду" Захара Прилепина включала в свою предвыборную программу пункт о присоединении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России.
Деловое.ТВ вчера в 01:47
Политика
Киев согласовал c Донбассом две статьи закона об особом статусе
На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, стороны согласовали две статьи закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service 13:01
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек
В США зарегистрировали 3 млн 9 тыс. человек с коронавирусом, свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса.
РБК 13:02
Экономика
Гонконг «отрежут» от доллара
В случае притока слишком большого количества иностранных инвестиций HKMA скупает доллар США на внутреннем рынке, обеспечивая местные банки ликвидностью и понижая тем самым ставки, и наоборот.
Lenta.ru 12:47
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21