Коронавирус
Lenta.ruВласти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
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с чего всё началось
Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.Минэкономразвития России09:27
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Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Народные новости 13:37
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Шоу-бизнес
Наследники Жени Белоусова сдали ДНК-тест на отцовство
Слово и Дело 14:06
Футбол
Кокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита»
Форвард «Сочи» Александр Кокорин вместе с командой прилетел на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге.
RT на русском 15:52
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу
Самарские "Крылья Советов" обыграли тульский "Арсенал" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 15:40
Общество
ООН спрогнозировала рост крайней нищеты из-за пандемии
В докладе Организации объединенных наций о влиянии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития сообщается, что около 71 миллиона жителей Земли окажутся в условиях крайней нищеты из-за пандемии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:35
Экономика
В Петербурге инвестируют почти 1 млрд рублей в два новых производства
В особой экономической зоне "Санкт-Петербург" разместятся два новых производства с объёмом инвестиций 880 млн рублей.
DP.RU 09:14
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Общество
Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам
ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.
ТАСС 15:41
Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Космос
Ученый рассказал, кого земляне могут встретить на Марсе
Исследователь полагает, что земляне должны быть готовы к такой встрече, она не должна стать сюрпризом и полнейшей неожиданностью для астронавтов, которые навсегда войдут в историю как люди, которые первыми побывали на Марсе.
Shraibikus News 04 июля в 06:39
Футбол
Матч 27-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и московским ЦСКА состоится, сообщается на официальном сайте оренбуржцев.
РИА Новости 11:58
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Общество
У новой машины Mercedes хронические проблемы с коробкой передач
Проблемы с коробкой передач преследовали Mercedes весь гоночный уик-энд Гран При Австрии, а не только в гонке, об этом рассказал главный инженер команды Энди Шовлин.
Autosport.com.ru 09:18
Общество
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:07
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
Чемпионат 14:56
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Происшествия
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков джихадистской группировки
Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.
REGNUM 14:46