Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса.
Коммерсантъ09:30

Подробнее о событии

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Коммерсантъ09:30

Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок

РБК11:32

Инвестфорум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса

КП - Кубань11:28

Инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за коронавируса

Коммерсантъ Краснодар10:31

Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Ведомости09:56

Инвестиционный форум в Сочи, запланированный на середину февраля, могут перенести на неопределенный срок

Эхо Москвы10:30

«Ъ»: экономический форум в Сочи находится под угрозой отмены из-за коронавируса

Газета.Ru10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Общество

СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск

Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия.
Коммерсантъ 08:15
Происшествия

Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
REGNUM 11:34
Общество

Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

РИА Новости 09:44
Общество

Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:01
Общество

Президент Эстонии разрезала торт на российской станции в Антарктиде

Свободная Пресса 11:45
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 11:51
Киберспорт

Вышло обновление для CS: GO. Изменены Train, Dust2 и Mirage

В ночь на 30 января вышло крупное обновление для CS: GO. Внесены изменения в ряд карт, в том числе, Train, Dust2 и Mirage.
Sport24.ru 11:38
Общество

Рыбак поймал загадочное морское существо с огромной головой и тремя щупальцами

Рыбак поймал необычное существо с огромной головой и тремя щупальцами и подозвал мать.
Lenta.ru 11:51
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Шоу-бизнес

Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой

Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой Телеведущая предстала в двух стильных образах.
Экспресс газета 10:40
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Политика

Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
МР7.ру 08:47
Шоу-бизнес

Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

Свободная Пресса вчера в 05:28
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru 08:15
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Футбол

Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
Нева Спорт 11:52
Футбол

«Спартак» официально представил Соболева

Газета.Ru 07:25
Политика

Путин заявил о важности увеличения численности населения России

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
ФАН 11:56
Киберспорт

Saksa присоединился к составу OG по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 15:10
Происшествия

67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Газета.Ru 09:14
Политика

Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Rambler News Service 07:50
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о наступлении сирийской армии в Идлибе

REGNUM вчера в 11:58
Общество

Минюст обнародовал проект нового КоАП

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета 12:00
Энергетика

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
РБК 11:16
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Происшествия

В Подмосковье арестовали мужчину, отравившего своего сына снотворным

ТАСС 08:53
Здоровье

Красноярским роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах

Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.
REGNUM 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное