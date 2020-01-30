Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса.

с чего всё началось

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

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