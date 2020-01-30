Общество
КоммерсантъЭкономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.
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Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса.Коммерсантъ09:30
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Общество
СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск
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Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Президент Эстонии разрезала торт на российской станции в Антарктиде
Общество
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Общество
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Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой
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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
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Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
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Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
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Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
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Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ
В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
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Путин заявил о важности увеличения численности населения России
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
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67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
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Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о наступлении сирийской армии в Идлибе
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
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Красноярским роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах
Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.