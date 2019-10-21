Экономика

АвторамблерАвторамблерВласти пересмотрят реформу ОСАГО

Из-за риска роста тарифов "автогражданки" Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года. Об этом сообщает в понедельник "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Реформу ОСАГО готовят к перезапуску

Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.
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