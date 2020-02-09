Экономика
Вести.RuВласти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами
Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
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с чего всё началось
С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.Ведомостивчера в 16:32
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Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Спорт
Гимнастка Аверина победила в многоборье московского Гран-при
Дина Аверина победила в соревнованиях по личному многоборью на Гран-при по художественной гимнастике в Москве, которые прошли 8 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Евромайдану
Картина рассказала о событиях на Украине во время Евромайдана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Происшествия
В результате жёсткой посадки самолёта в Коми никто не пострадал
Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Происшествия
Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве
Культура
Филипп Киркоров поймал Леонардо Ди Каприо на вручении премии «Оскар»
Филипп Киркоров вместе со своей спутницей — предпринимателем, моделью и актрисой Алисой Лобановой — посетил 92 церемонию вручения премии «Оскар».
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Общество
Российские военные с госнаградами получат скидки на одежду и продукты
Награжденные орденами «Почета», «Дружбы», медалью «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За спасение погибавших» получат скидки в 10 и 3 процента, пишет «Лента».
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
Британский лайнер пересек Атлантику за рекордное время из-за шторма
Согласно имеющейся информации, скорость порывов превышала 80 метров в секунду, из-за чего самолет обновил рекорд и завершил рейс за четыре часа 56 минут.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Армия и оружие
Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков
В Сети неоднократно публиковались видео, на которых танки Т-72 выдерживают прямое попадание противотанковых ракет.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы Старшая дочь Седоковой Алина рассказала поклонникам, что стыдилась мамы.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.