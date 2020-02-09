С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.

с чего всё началось

Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.

Спорт Гимнастка Аверина победила в многоборье московского Гран-при Дина Аверина победила в соревнованиях по личному многоборью на Гран-при по художественной гимнастике в Москве, которые прошли 8 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Технологии У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

Происшествия В результате жёсткой посадки самолёта в Коми никто не пострадал Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Политика Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.