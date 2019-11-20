Общество
Комсомольская правдаВласти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию
Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил министерству сельского хозяйства проработать вопрос об ограничении импорта адаптированных детских молочных смесей и ингредиентов для их производства.
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Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Экономика
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных
Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации.
Политика
Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Футбол
Семин прокомментировал состояние Фарфана и Мариу
Наставник ФК «Локомотив» Юрий Семин рассказал о ситуации с травмированными футболистами, сообщает «Чeмпиoнат».
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Наука
Археологи нашли погребальную лодку в погребальной лодке
Во время раскопок в Виньере норвежские археологи нашли остатки большого кургана, а на одном из его краев — погребальную лодку длиной от семи до восьми метров с останками женщины.
Политика
Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца
Вакаров выразил убеждение, что США причинили украинскому государству наибольший вред среди всех стран.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Происшествия
На Алтае четверо женщин сутки пытали знакомую горячим чаем и ножом
Женщину избивали, сломали ребро, обливали горячим чаем, обмотали вокруг шеи шнур электрического удлинителя и некоторое время удушивали, зажигалкой подожгли волосы на голове, кухонным ножом срезали часть волос на голове.
Шоу-бизнес
После месяцев лечения состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось
Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Здоровье
Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота
Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Транспорт
Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется в начале лета, заявил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Футбол
«Сочи» уволил главного тренера Точилина
Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
Музыка
Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
Происшествия
Дело Олега Соколова хотят передать в Центральный аппарат СК
Уголовное дело доцента СПбГУ и экс-члена Российского военно-исторического общества Олега Соколова, которому предъявлены обвинения в убийстве аспирантки, планируется передать из ГУ СУ СК по Санкт-Петербургу в Центральный аппарат ведомства.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль
В Татарстане в отношении 28-летней жительницы Набережных Челнов, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Общество
В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ
Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе.