Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВласти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию

Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил министерству сельского хозяйства проработать вопрос об ограничении импорта адаптированных детских молочных смесей и ингредиентов для их производства.
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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