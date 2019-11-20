Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.

с чего всё началось

Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил министерству сельского хозяйства проработать вопрос об ограничении импорта адаптированных детских молочных смесей и ингредиентов для их производства.

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