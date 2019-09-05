Экономика
Lenta.ruВласти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России". Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.РИА Новости07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет
Московский Комсомолец07:32
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Путин посетит космодром Восточный
Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
Известия 08:39
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Известия 08:14
Политика
Абэ процитировал Тютчева в разговоре об отношениях с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, рассуждая об отношениях с Россией, процитировал стихотворение русского поэта Федора Тютчева.
Известия 05:30
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Гаджеты
Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold
Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Политика
Путин прокомментировал участие молодежи в протестах в Москве
Молодые люди имеют право на выражение своей точки зрения в ходе протестных акций, но действовать надо в позитивном ключе и в рамках закона, заявил на ВЭФе президент России Владимир Путин.
Ведомости 06:32
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Футбол
Глушаков попросил прощения за свои ошибки
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.
Газета.Ru 07:27
Политика
Путин пообещал пригласить лидеров «Большой семерки» на саммит в России
Следующий саммит «Большой восьмерки» (страны G7 плюс Россия) стоит провести в России, как планировалось до этого, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
РБК 07:44
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Политика
Брат Джонсона уходит с поста министра
Брат премьер-министра Бориса Джонсона - Джозеф Джонсон заявил, что покидает пост младшего министра по делам университетов и науки и не будет больше членом британского парламента.
Газета.Ru 06:43
Политика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 02 сентября в 18:04
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку разводится с мужем
Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Футбол
Сын двукратного чемпиона мира скончался от сердечного приступа
Sportbox.RU 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Русская архиепископия получила внешнее управление
5 сентября на официальном сайте русской архиепископии в Западной Европе опубликовано заявление ее главы, архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), в котором он опровергает не только с канонической точки зрения, но и с позиций французского законодательства назначение Адамакиса.
Независимая газета 06:49
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Lenta.ru вчера в 23:05
Футбол
Видеотрансляция матча Армения – Италия начнется в 19:00
В матче квалификации Евро-2020 сборная Италии в гостях сыграет с Арменией.
Sports.ru 06:35
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19