Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России". Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

с чего всё началось

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

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