Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

Правительство поддержало законопроект о возможности выйти на негосударственную пенсию до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Единой России». Согласно документу, женщины смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.
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Правительство поддержало законопроект о получении негосударственных пенсий

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России". Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
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