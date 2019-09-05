Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России". Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

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Правительство поддержало законопроект о возможности выйти на негосударственную пенсию до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Единой России». Согласно документу, женщины смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.

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