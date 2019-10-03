Энергетика
Ruposters.ruВласти подсчитали запасы рентабельной нефти в России
"По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными", — указал Каспаров. Ранее Минприроды представило оценку общих запасов коммерчески извлекаемой нефти в России.
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Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
РИА Новости Крым 09:36
Здоровье
В Коми построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов
Всего в рамках проекта в Коми появится 114 фельдшерско-акушерских пунктов – п распоряжению главы Республики Сергея Гапликова, задача должна быть реализована в течение трех лет.
Невские Новости 13:24
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Политика
Путин открыл пленарное заседание клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Известия 11:14
Происшествия
Нижегородец обвинил полицейских в подбрасывании наркотиков и пытках
Нижегородец обвинил полицейских в подбрасывании наркотиков и пытках В Нижнем Новгороде местный житель обратился за помощью в "Комитет против пыток", заявив, что сотрудники полиции избили его и подбросили наркотики.
Коммерсантъ 14:45
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Авто
Компания Tesla установила новый рекорд продаж
Tvoe-avto.com 14:23
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло «Трактор» в домашнем матче
В матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» на своем льду было сильнее «Трактора».
Sportbox.RU 14:31
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости вчера в 09:45
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» извинилась за поведение экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.
Life.ru 14:15
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Гаджеты
Microsoft сегодня презентует новую ОС Windows 10X
2 октября в 17:00 мск корпорация Microsoft на своей масштабной презентации покажет новую ОС Windows 10 Х, предназначенную специально для современных складных устройств, обладающих гибкими экранами.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
REGNUM 14:16
Футбол
ЦСКА потерпел второе поражение в Лиге Европы, уступив «Эспаньолу»
Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 14:49
Здоровье
Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось
За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
Krym.News 10:57
Общество
Москвичам пообещали снег в первые выходные октября
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что первый снег выпадет в Москве в воскресенье, 6 октября.
Газета.Ru 13:57
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев поделился детской фотографией
StarHit.ru 14:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32