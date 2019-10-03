Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruВласти подсчитали запасы рентабельной нефти в России

"По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными", — указал Каспаров. Ранее Минприроды представило оценку общих запасов коммерчески извлекаемой нефти в России.
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