Энергетика
Ruposters.ruВласти подсчитали запасы рентабельной нефти в России
"По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными", — указал Каспаров. Ранее Минприроды представило оценку общих запасов коммерчески извлекаемой нефти в России.
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