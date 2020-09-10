Национальная служба новостей 8

Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководство ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ» и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» не ограничивать доступ Беларуси к рублёвой ликвидности.