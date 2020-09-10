Власти попросили госбанки поддержать Беларусь ликвидностью
Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководство ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ» и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» не ограничивать доступ Беларуси к рублёвой ликвидности.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов обзванивали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ и просили не ограничивать межбанковские операции с белорусскими банками, сообщили два источника Reuters
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