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Власти попросили госбанки поддержать Беларусь ликвидностью

Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководство ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ» и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» не ограничивать доступ Беларуси к рублёвой ликвидности.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов обзванивали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ и просили не ограничивать межбанковские операции с белорусскими банками, сообщили два источника Reuters
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Коммерсантъвчера в 15:38
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Reuters: Мишустин и Силуанов просили банки не ограничивать бизнес в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:38
Фонтанка.Ру

Reuters: Российские власти просят госбанки помочь Белоруссии с ликвидностью. Долги белорусских банков достигают 2,5 млрд долларов

Фонтанка.Рувчера в 14:48
Эхо Москвы

Власти России, как передает Reuters, попросили государственные финансовые структуры поддержать банки Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:05
Национальная служба новостей

Reuters: Власти РФ попросили банки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности

Национальная служба новостейвчера в 13:51
Lenta.ru

Долг белорусских банков перед Россией оценили в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 13:09
Газета.Ru

Reuters назвал сумму долга белорусских банков перед российскими

Газета.Ruвчера в 14:23
РБК

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

РБКвчера в 11:17

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
RT на русском05:04
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Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

Согласно опубликованной на сайте Госдепа расшифровке интервью Помпео, госсекретарь США ранее заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц».
RT на русском06:31
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Шквалистый ветер рвет провода и валит деревья в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября 2020, 13:24 — REGNUM Шквалистый ветер, порывы которого в прибрежной зоне Финского залива достигают 24 м/с, валит деревья, обрывает провода, сносит светофоры и срывает временные заборы в Санкт-Петербурге.
REGNUM06:24

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Однокомнатные квартиры приобрели европейский формат

Покупатели переориентируются на жилье большей площади Действовавшие весной ограничения на передвижение и программа субсидирования ипотечных ставок стимулировали покупателей первичного жилья в Москве переориентироваться с классических однокомнатных квартир на "еврооднушки".
Коммерсантъ03:00
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Фигуранта дела Фургала попросили перевести под домашний арест

Как сообщал источник ТАСС, он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве "Следователь просит изменить Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября 2020 года", — сообщили в суде.
РБК06:42
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Песков прокомментировал сообщения об «отставке» главы Петербурга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об "отставке" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отметил, что влияние заказных кампаний не настолько велико, как думают их заказчики.
РИА Новости06:46

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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