Коронавирус
РБКВласти попросили пожилых москвичей не покидать квартиры из-за вируса
Отмечается, что эта категория граждан наиболее уязвима к распространению коронавирусной инфекции. «При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — указывается в сообщении.
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Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
Происшествия
В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Задержаны двое
Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в отделение «Восточного» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Общество
Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения
Экономика
Хабиров пригрозил увольнением бизнес-омбудсмену Башкирии
На совещании в правительстве Башкортостана к главе республики Радию Хабирову обратился уполномоченный по правам предпринимателей в республике Флюр Асадуллин.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса
Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Единоборства
Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым
Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Политика
В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу.
Общество
Экс-солистка «Ленинграда» выбыла из украинского «Голоса» из-за Крыма
Бывшая солистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова покинула украинское шоу "Голос страны" из-за попадания в базу скандального сайта "Миротворец".
Политика
Европа запретит въезд в Шенгенскую зону
Страны Евросоюза намерены ввести запрет на въезд в зону действия Шенгенского договора.
Политика
МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство
Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19
Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
Экономика
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Экономика
ФРС США рекордно снизила ключевую ставку
В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
Музыка
Немецкий журналист уверен в победе Little Big на Евровидении
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России
Синоптики Гидрометцентра России в ближайшее время прогнозируют температурные аномалии в нескольких регионах страны.
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
Экономика
Пандемия коронавируса обрушила цены на драгоценные металлы
Цены на драгоценные металлы в мире обрушились на фоне новостей о пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Общество
Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу
Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.