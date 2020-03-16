Коронавирус

РБКРБКВласти попросили пожилых москвичей не покидать квартиры из-за вируса

Отмечается, что эта категория граждан наиболее уязвима к распространению коронавирусной инфекции. «При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — указывается в сообщении.
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Власти попросили пожилых москвичей не покидать квартиры из-за вируса

РБК11:20

Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Lenta.ru10:29

Власти Москвы попросили москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Моя Москва.онлайн12:07

Московских пенсионеров просят не выходить из дома без крайней необходимости

Говорит Москва10:55

Собянин попросил пенсионеров в Москве уйти в режим самоизоляции до 10 апреля и по возможности не выходить из квартир

Mockva.ru10:02

Власти попросили пожилых москвичей сидеть дома

Ruposters.ru12:09
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости 02:05
Гаджеты

Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Коммерсантъ 11:07
Общество

Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.
РИА Новости 12:48
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Политика

Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru 05:28
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Хоккей

Три клуба КХЛ вошли в топ-10 по посещаемости в Европе

Красно-белые по посещаемости стали 10-й командой в Европе. Самые посещаемые клубные команды из Европы в сезоне-2019 / 2020: 1.
Чемпионат 12:25
Армия и оружие

The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

Известия 04:53
Происшествия

Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД

Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.
Эхо Москвы 14 марта в 15:04
Авто

Житель Ярославля продает новую «Оку» почти без пробега

Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 2002 году. За него продавец просит 220 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 03:37
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Деловое.ТВ 09:43
Общество

Мишустин предложил меры по борьбе с коронавирусом в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил о мерах по борьбе с распространением китайского коронавируса в стране.
Профиль 04:24
Политика

Европа запретит въезд в Шенгенскую зону

Власти Евросоюза намерены запретить въезд в страны Шенгенской зоны на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции.
URA.Ru 11:27
Финансы

На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Деловое.ТВ вчера в 03:56
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Pro Город НН 11:41
Политика

Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают

Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
REGNUM 10:47
Общество

Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:25
Общество

Все три случая коронавируса в Самарской области выявили в Тольятти

Как ранее писал sgpress.ru, в Самарской области зарегистрировали три случая коронавирусной инфекции.
Самарская газета 11:28
Здоровье

ОНФ открывает волонтерские штабы для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса

В 12 регионах страны с завтрашнего дня (Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге) ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.
Общероссийский Народный Фронт 11:03
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Шоу-бизнес

Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном

Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
WomanHit.ru 11:56
Политика

Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
RT на русском 12:33
Футбол

Мостовой: пусть «Зенит» хоть сейчас чемпионом станет. Кому нужны медали, когда люди гибнут

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 11:31
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25 процента

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую процентную ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 17:52
Общество

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
Происшествия

Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Известия 07:42
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Экономика

Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро

Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
Sputnik Молдова 01:45
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:28
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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