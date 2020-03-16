Коронавирус
РБКВласти попросили пожилых москвичей не покидать квартиры из-за вируса
Отмечается, что эта категория граждан наиболее уязвима к распространению коронавирусной инфекции. «При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — указывается в сообщении.
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Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Общество
Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Хоккей
Три клуба КХЛ вошли в топ-10 по посещаемости в Европе
Красно-белые по посещаемости стали 10-й командой в Европе. Самые посещаемые клубные команды из Европы в сезоне-2019 / 2020: 1.
Происшествия
Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД
Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.
Авто
Житель Ярославля продает новую «Оку» почти без пробега
Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 2002 году. За него продавец просит 220 тыс. рублей.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Общество
Мишустин предложил меры по борьбе с коронавирусом в РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил о мерах по борьбе с распространением китайского коронавируса в стране.
Политика
Европа запретит въезд в Шенгенскую зону
Власти Евросоюза намерены запретить въезд в страны Шенгенской зоны на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции.
Финансы
На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля
В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Все три случая коронавируса в Самарской области выявили в Тольятти
Как ранее писал sgpress.ru, в Самарской области зарегистрировали три случая коронавирусной инфекции.
Здоровье
ОНФ открывает волонтерские штабы для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса
В 12 регионах страны с завтрашнего дня (Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге) ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Политика
Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
Футбол
Мостовой: пусть «Зенит» хоть сейчас чемпионом станет. Кому нужны медали, когда люди гибнут
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25 процента
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую процентную ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за пандемии коронавируса.
Общество
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Экономика
Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро
Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.