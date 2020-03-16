Отмечается, что эта категория граждан наиболее уязвима к распространению коронавирусной инфекции. «При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — указывается в сообщении.

Гаджеты Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Происшествия Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.

Общество Мишустин предложил меры по борьбе с коронавирусом в РФ Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил о мерах по борьбе с распространением китайского коронавируса в стране.

Политика Европа запретит въезд в Шенгенскую зону Власти Евросоюза намерены запретить въезд в страны Шенгенской зоны на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции.

Общество Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

Общество Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье ОНФ открывает волонтерские штабы для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса В 12 регионах страны с завтрашнего дня (Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге) ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.

Политика Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.

Экономика ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25 процента Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую процентную ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за пандемии коронавируса.

Общество В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.