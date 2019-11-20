Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.

с чего всё началось

Вице-премьер Алексей Гордеев предложил Министерству сельского хозяйства рассмотреть возможность ограничить импорт молочных смесей для детей за счет повышения пошлин с 5 до 15%. Гордеев надеется таким образом локализовать производство смесей, сообщает «Коммерсантъ».

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