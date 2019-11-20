Общество

Плюс один +1Плюс один +1Россия может ограничить импорт детского питания

Вице-премьер Алексей Гордеев предложил Министерству сельского хозяйства рассмотреть возможность ограничить импорт молочных смесей для детей за счет повышения пошлин с 5 до 15%. Гордеев надеется таким образом локализовать производство смесей, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

Власти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию

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Ввоз в Россию детских молочных смесей может быть ограничен

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Danone назвал невозможным импортозамещение детских лечебных смесей

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Главные новости к утру 20 ноября

Коммерсантъвчера в 23:01

«Ъ»: в России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей

Телеканал 360°вчера в 21:33
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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