Экономика
РБКВласти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
По словам Морозова, принято решение определить минимальную базу гарантированного возврата по утилизационному сбору при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка). Предложенный минимум составляет 60% от объема компенсации.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Lenta.ru 14:01
Политика
Стал известен новый друг Путина
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.
Lenta.ru 13:30
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Футбол
Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу его высказываний о футбольных болельщиках.
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Российская газета 09:10
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Сиамские близнецы родились на Украине
Жительница Черновецкой области Украины родила сиамских близнецов: у девочек одно тело и две головы.
ТАСС 09:45
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Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российская газета 07:55
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 26 сентября в 10:52
Политика
В Стамбуле пытаются решить судьбу Сирии без сирийцев
Звучат призывы о борьбе с терроризмом, а также опасения, что активизация боевых действий в Идлибе приведет к волне беженцев на территорию Турции.
Новостной фронт 09:53
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Здоровье
Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ
В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Известия 08:51
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
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Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Космос
Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда
Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие
Минобороны: в Тартусе находятся две подлодки с «Калибрами»
Военное ведомство напоминает, что в составе российской эскадры в Средиземном море состоят малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России.
REGNUM 26 сентября в 13:06
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Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве
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РБК 12:59
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Театры
В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов
Discover24 05:51
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Космос
Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы
Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Армия и оружие
МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09