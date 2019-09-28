Экономика

РБКРБКВласти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

По словам Морозова, принято решение определить минимальную базу гарантированного возврата по утилизационному сбору при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка). Предложенный минимум составляет 60% от объема компенсации.
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Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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