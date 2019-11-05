Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБК10:19

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Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в кабмин

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В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

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РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБК10:19
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Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
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Происшествия

В Якутии СК начал проверку видео с управляющей самолетом девушкой

Следователи проводят проверку информации о том, что девушка управляла самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» без соответствующего допуска.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Авто

В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ

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Путин назначил Келина послом России в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.
ФАН 08:39
Гаджеты

Цена на топовую версию Redmi Note 8 Pro снизилась

Анонс Redmi Note 8 Pro состоялся несколько месяцев назад. Однако цена на топовую версию смартфона снизилась в честь распродажи «11.11».
Актуальные Новости 03 ноября в 05:03
Футбол

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

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Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

РБК 18:37
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» пожаловался на «I`ll be back»

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Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
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В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
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Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом

Напомним, будущий малыш сделает актера отцом в третий раз. У Ричарда Гира уже есть двое детей.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы

На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
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В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

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США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии

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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

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Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
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Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
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