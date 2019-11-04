Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
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Масштабы сотрудничества расширяются

Российская газетавчера в 11:26

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РБК10:19

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъ12:36

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

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Дождь10:47

Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

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