Экономика
РБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
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с чего всё началось
Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.РБК10:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:57, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Общество
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Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Здоровье
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Neva.Today вчера в 03:46
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
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«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Футбол
Кутепов — о своей травме: нам бог не обещал лёгкого пути
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1). «Нам бог не обещал лёгкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без него, и что с ним, за ним, в нём и мы его обязательно пройдём, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни».
Чемпионат 14:28
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
Накануне в Сети появился снимок новой передней панели, на котором также можно увидеть и новую комбинацию приборов.
Тарантас Ньюс 01:04
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Общество
В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси
Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.
Интерфакс 02:02
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Туринский "Ювентус" прилетел в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:44
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Газета.Ru 14:21
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Политика
Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
RT на русском 12:44
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Музыка
Снятый в Петербурге новый клип фронтмена Rammstein появился в Сети
Невские Новости 05:02
Происшествия
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
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Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Армия и оружие
На Украине закупили тысячи бракованных бронежилетов для армии
Пять чиновников Минобороны Украины оказались причастны к закупке для ВСУ 11 тысяч бракованных бронежилетов на общую сумму 100 млн гривен.
РЕН ТВ 12:13
Политика
Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова
Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
Газета.Ru 10:25
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
Ведомости 05:49