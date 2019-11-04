Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБК10:19

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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБК10:19

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

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Дождь10:47

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Российская газетавчера в 11:26

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Давыдов.Индекс12:56
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:57, Вашингтон
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РБК 02:00
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В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4

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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.
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Автоновости дня 02 ноября в 11:54
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Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

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Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

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Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
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Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
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На Украине закупили тысячи бракованных бронежилетов для армии

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РЕН ТВ 12:13
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Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова

Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
Газета.Ru 10:25
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Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

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