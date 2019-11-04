Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
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Масштабы сотрудничества расширяются

Российская газетавчера в 11:26

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБК10:19

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъ12:36

В правительство внесли документ, предлагающий распространить опыт реновации на Дальний Восток

Эхо Москвы11:32

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождь10:47

Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

News.ru11:00
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Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
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Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
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Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
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Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект

Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
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Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

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Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
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Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене»

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Врачи назвали первые симптомы рака печени

Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
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Общество

Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину

Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100-процентной загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.
РБК 07:30
Общество

Стало известно отношение россиян к Навальному

Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
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Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
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В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
Российская газета 08:17
Политика

Рабыня главаря ИГ аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни

РЕН ТВ 10:00
Шоу-бизнес

Василию Лановому вызвали в театр «скорую помощь»

Накануне артисту стало плохо незадолго до выхода на сцену. Он почувствовал недомогание и коллеги вызвали ему скорую помощь.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
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Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Удмуртии

По состоянию на 3 ноября вакцины против гриппа получили 473,3 тыс. жителей Удмуртии, в том числе 178 тыс. детей.
Izhlife 07:54
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
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Общество

На концерте Scorpions в Москве задержали участников Pussy Riot

На концерте группы Scorpions в Москве были задержаны два участника Pussy Riot.
Газета.Ru 12:43
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 07:35
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Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ

Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
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В Адыгее нашли тело убитой школьницы

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Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

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Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась топлес для обложки сдвоенного номера декабрь-январь американской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.
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В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей

"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты 04:36
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«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Политика

План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
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На Украине выставили караул в гитлеровской форме у памятника красноармейцам

Накануне 76-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в курортном поселке Ворзель в Киевской области в караул поставили молодых людей в форме германского вермахта.
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Общество

Как похищали персональные данные клиентов российских банков

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ТАСС 08:28
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
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