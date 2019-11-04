Экономика
РБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
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Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Здоровье
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Neva.Today вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс 12:15
Кино
Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене»
Известному актёру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о «Бэтмене».
OAnews 10:55
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости 10:54
Общество
Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину
Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100-процентной загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.
РБК 07:30
Общество
Стало известно отношение россиян к Навальному
Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Вести Подмосковья 03:10
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Политика
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
Российская газета 08:17
Шоу-бизнес
Василию Лановому вызвали в театр «скорую помощь»
Накануне артисту стало плохо незадолго до выхода на сцену. Он почувствовал недомогание и коллеги вызвали ему скорую помощь.
Paparazzi.ru вчера в 02:33
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Удмуртии
По состоянию на 3 ноября вакцины против гриппа получили 473,3 тыс. жителей Удмуртии, в том числе 178 тыс. детей.
Izhlife 07:54
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Общество
На концерте Scorpions в Москве задержали участников Pussy Riot
На концерте группы Scorpions в Москве были задержаны два участника Pussy Riot.
Газета.Ru 12:43
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Общество
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась топлес для обложки сдвоенного номера декабрь-январь американской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.
Lenta.ru 12:28
Здоровье
В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей
"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты 04:36
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Общество
На Украине выставили караул в гитлеровской форме у памятника красноармейцам
Накануне 76-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в курортном поселке Ворзель в Киевской области в караул поставили молодых людей в форме германского вермахта.
URA.Ru 10:15
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53