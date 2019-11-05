Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

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Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:31, Ашберн
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Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot

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