Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБКвчера в 10:19

Подробнее о событии

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождьвчера в 10:47

В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

Эхо Москвывчера в 15:59

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъвчера в 12:36

Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

News.ruвчера в 11:00

Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в кабмин

ТАССвчера в 14:53

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБКвчера в 10:19

Масштабы сотрудничества расширяются

Российская газета04 ноября в 11:26
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Футбол

«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 12:57
Здоровье

В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей

"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 04:36
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российских программ

В минувший вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны, продаваемые в России, российское программное обеспечение.
Хакасия-Информ вчера в 21:18
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском 04 ноября в 09:44
Кино

Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru вчера в 11:00
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 04 ноября в 10:08
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит

Sport24.ru вчера в 22:55
Наука

Ученые назвали новую опасность курения

Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Политика

США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 17:38
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Экономика

Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний

Многие крупные банки и инвестиционные компании периодически публикуют свои прогнозы по курсу рубля, доллара, евро, а также другим валютам.
Profinance.ru вчера в 18:59
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11

Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек.
RT на русском вчера в 17:00
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

В Прикамье Оса признана самым комфортным городом

В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.
REGNUM вчера в 07:48
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Армия и оружие

Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform вчера в 16:10
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Футбол

Маротта: «Мартинес стремится расти как игрок в „Интере“»

Ранее сообщалось, что «Барса» готова использовать одного из своих игроков в сделке по Мартинесу.
Soccer.ru 01:02
Игры

За 48 часов до релиза стартовала предзагрузка Death Stranding

За 48 часов до релиза Sony открыла предварительную загрузку Death Stranding — клиент со всеми актуальными обновлениями занимает 47,9 гигабайта.
Игромания.ру вчера в 19:58
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Транспорт

В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды

Невские Новости вчера в 20:02
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета вчера в 07:35
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Общество

В Омске стартовал российско-казахстанский форум

Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
РИА ОмскИнформ 00:35
Армия и оружие

Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Политика

Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
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