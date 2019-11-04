Экономика
РБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.РБКвчера в 10:19
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В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток
Эхо Москвывчера в 15:59
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Футбол
Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику
Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Газета.Ru 03:40
Авто
Назвали цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Музыка
Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье»
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".
Газета.Ru вчера в 05:02
Политика
Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Политика
WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Транспорт
«Аэроэкспресс» сменит пункт отправления
"Аэроэкспресс" до столичного аэропорта Шереметьево сменит пункт отправления с запуском Московских центральных диаметров (нового "наземного метро").
Российская газета 03:11
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Здоровье
Специалисты назвали первые симптомы рака печени
Медицинские специалисты центра Исследования рака Великобритании (Cancer Research UK) назвали первые симптомы, на которые жалуются пациенты, страдающие раком печени.
Экономика сегодня 01:25
Общество
Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе
Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM вчера в 21:47
Здоровье
Корь убивает более 70% антител против других вирусов
В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Здоровье
Медицину поднимут на новый уровень
По поручению президента России Владимира Путина Омская область до конца года сформирует свою программу по модернизации первичного звена здравоохранения.
Омскрегион вчера в 21:30
Армия и оружие
Названы сроки создания системы десантирования для «Тайфуна-ВДВ»
Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, получит систему десантирования после 2021 года.
ТК Звезда 03:53
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Происшествия
В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина
В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
Газета.Ru 02:38
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Технологии
Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Политика
В правительстве Оренбургской области назначены новые министры
Сергей Балыкин назначен на должность первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
АиФ Оренбург 00:53
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13