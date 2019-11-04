Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБКвчера в 10:19

Подробнее о событии

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождьвчера в 10:47

Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в кабмин

ТАССвчера в 14:53

В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

Эхо Москвывчера в 15:59

Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

News.ruвчера в 11:00

Эксперт: новая нацпрограмма для ДФО готова, а где анализ прошлых провалов?

REGNUMвчера в 23:26

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБКвчера в 10:19

Масштабы сотрудничества расширяются

Российская газета04 ноября в 11:26
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Футбол

Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику

Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Российский пенсионер не смог попасть на прием к кардиологу и умер

Lenta.ru 02:45
Происшествия

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Интерфакс 04:03
Авто

Назвали цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Музыка

Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье»

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".
Газета.Ru вчера в 05:02
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

Газета.Ru 03:51
Политика

Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Политика

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Политика

WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Транспорт

«Аэроэкспресс» сменит пункт отправления

"Аэроэкспресс" до столичного аэропорта Шереметьево сменит пункт отправления с запуском Московских центральных диаметров (нового "наземного метро").
Российская газета 03:11
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Здоровье

Специалисты назвали первые симптомы рака печени

Медицинские специалисты центра Исследования рака Великобритании (Cancer Research UK) назвали первые симптомы, на которые жалуются пациенты, страдающие раком печени.
Экономика сегодня 01:25
Общество

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе

Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM вчера в 21:47
Здоровье

Корь убивает более 70% антител против других вирусов

В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Здоровье

Медицину поднимут на новый уровень

По поручению президента России Владимира Путина Омская область до конца года сформирует свою программу по модернизации первичного звена здравоохранения.
Омскрегион вчера в 21:30
Армия и оружие

Названы сроки создания системы десантирования для «Тайфуна-ВДВ»

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, получит систему десантирования после 2021 года.
ТК Звезда 03:53
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Происшествия

В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина

В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
Газета.Ru 02:38
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Технологии

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Политика

В правительстве Оренбургской области назначены новые министры

Сергей Балыкин назначен на должность первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
АиФ Оренбург 00:53
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
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