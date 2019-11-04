Экономика
РБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось
Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.РБКвчера в 10:19
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В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток
Эхо Москвывчера в 15:59
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Политика
Путин призвал защитить русский язык от «пещерных русофобов»
Война русскому языку в ряде стран стала государственной политикой, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.
Дума ТВ вчера в 08:57
Общество
Катрин Денев госпитализирована в парижскую больницу
Пятый канал 05:21
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
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Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Экономика
Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Политика
Путин не планирует лететь в Париж 11 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина нет планов лететь в Париж 11 ноября для посещения мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны.
RT на русском 04:59
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Культура
Александра Перепелова покинет должность главного редактора Дождя
Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала Дождь 31 декабря. Она сообщила о своем решении редакции 6 ноября.
Дождь 05:19
Гаджеты
В России теперь можно взять iPhone в аренду
В аренду можно взять пять моделей iPhone — от iPhone XS до iPhone 11 Pro.
Computerworld Россия 05:00
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Кино
События «Бегущего по лезвию» происходят в ноябре 2019. Что угадали создатели фильма
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«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит
Sport24.ru вчера в 22:55
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
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Aston Martin представил первый мотоцикл
Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
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Моддеры добавили в Dark Souls первую пользовательскую карту
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Происшествия
Защита устроившего бойню в Забайкалье заявила о его раскаянии
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь человек, двое были ранены.
Говорит Москва 05:41
Общество
Кержаков подал три иска к бывшей супруге
Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков подал три иска к бывшей супруге Марие.
Газета.Ru 04:59
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Политика
Песков подтвердил просьбу о помиловании норвежца Берга
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж за российскими подлодкам гражданин Норвегии Фруде Берг обратился с ходатайством о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина.
Газета.Ru 05:05