Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБКвчера в 10:19

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Опыт московской реновации могут распространить на Дальний Восток

Накануне.Ruвчера в 19:04

В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

Эхо Москвывчера в 15:59

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождьвчера в 10:47

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъвчера в 12:36

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News.ruвчера в 11:00

Правительство предложило провести реновацию на Дальнем Востоке

Давыдов.Индексвчера в 12:56

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБКвчера в 10:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

РИА Новости 00:23
Политика

Депутат Верховной рады рассказал о возвращении к власти «тупых людей»

Известия 00:02
Политика

Зеленский назначил своим советником американца

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником гражданина США Эндрю Романа Мака.
Lenta.ru 01:16
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда вчера в 16:54
Общество

Суд отказался восстанавливать на работе тренера из Магнитогорска

Доступ1 вчера в 23:25
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Летевший из Томска во Вьетнам самолёт вынужденно сел в Китае

Life.ru вчера в 23:47
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета 04 ноября в 03:09
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 04 ноября в 12:18
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Кино

В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»

Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Футбол

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов

В турнирной таблице лидирует "Лейпциг", набравший 9 очков, далее идут "Лион" (7), "Зенит" (4) и "Бенфика" (3). В следующем туре 27 ноября "Лейпциг" примет "Бенфику", "Зенит" на своем стадионе сыграет с "Лионом".
ТАСС Спорт вчера в 17:07
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном

REGNUM вчера в 22:58
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Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Сестра Стаса Пьехи рассказала о скандале в семье певца

Московский Комсомолец вчера в 09:59
Общество

Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции

Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
BFM.ru вчера в 23:11
Политика

Столтенберг: Украина вступит в НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1" заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса.
Московский Комсомолец 04 ноября в 17:48
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Авто

В Туле наладят производство нового Haval H5

Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
SpeedMe вчера в 03:32
Финансы

Минск потратит $500 млн из резерва на погашение госдолга в 2020 году

На погашение внешнего долга Белоруссии в 2020 году министерством финансов республики будет затрачено $500 млн из резерва.
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Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
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