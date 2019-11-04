Экономика
РБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось
Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.РБК10:19
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Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
Спорт
Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.
Здоровье
В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей
"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей
В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива Примадонны оценивали почти в 28 миллионов рублей.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Здоровье
Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса
Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
Общество
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
Общество
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
Хоккей
Никита Щербак подписал контракт с «Трактором»
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге
На официальном YouTube-канале группы Lindemann, метал-проекта, образованного 4 января 2015 года лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, появился новый клип.
Авто
Kia Optima нового поколения впервые заметили без камуфляжа
Мировой дебют KIA Optima новой генерации состоится в декабре 2019-го, а на российском рынке "четырехдверка" появится не раньше осени следующего года.
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
Наука
Ученые выявили новую опасность курения
После анализа ДНК около 500 тысяч людей исследователи пришли к выводу, что имеющие никотиновую зависимость, в среднем, в два раза чаще страдают от депрессии и шизофрении.
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы
Тело 16-летней школьницы, которая была убита в Адыгее, найдено. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном СУ СК РФ во вторник, 5 ноября.
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Гаджеты
Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры
Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.