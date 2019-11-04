Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБК10:19

Подробнее о событии

Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в кабмин

ТАСС14:53

В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

Эхо Москвы15:59

Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

News.ru11:00

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъ12:36

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождь10:47

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБК10:19

Масштабы сотрудничества расширяются

Российская газетавчера в 11:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:49, Ашберн
Технологии

«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge

Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

Lenta.ru 23:32
Спорт

Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.
News.ru вчера в 14:30
Здоровье

В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей

"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты 04:36
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива Примадонны оценивали почти в 28 миллионов рублей.
Пятый канал 23:42
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Здоровье

Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма 21:30
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК 16:00
Общество

Преступники нашли новый способ кражи денег с карт

Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Российская газета 22:15
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Lenta.ru 23:08
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Происшествия

Самолет с 248 людьми на борту вынужденно сел в Китае

Известия 23:32
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Общество

Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости 23:44
Хоккей

Никита Щербак подписал контракт с «Трактором»

Челябинск Сегодня 09:15
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

REGNUM 23:01
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия 22:57
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге

На официальном YouTube-канале группы Lindemann, метал-проекта, образованного 4 января 2015 года лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, появился новый клип.
Телеканал 360° 09:36
Авто

Kia Optima нового поколения впервые заметили без камуфляжа

Мировой дебют KIA Optima новой генерации состоится в декабре 2019-го, а на российском рынке "четырехдверка" появится не раньше осени следующего года.
Новые автомобили 03 ноября в 06:30
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Наука

Ученые выявили новую опасность курения

После анализа ДНК около 500 тысяч людей исследователи пришли к выводу, что имеющие никотиновую зависимость, в среднем, в два раза чаще страдают от депрессии и шизофрении.
Российская газета 23:36
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Тело 16-летней школьницы, которая была убита в Адыгее, найдено. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном СУ СК РФ во вторник, 5 ноября.
Известия 12:24
Игры

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Гаджеты

Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры

Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
iXBT.com 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное