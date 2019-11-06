Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБК10:19

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СМИ: опыт московской реновации могут распространить на Дальний Восток

Накануне.Ru19:04

Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в кабмин

ТАСС14:53

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъ12:36

В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

Эхо Москвы15:59

Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

News.ru11:00

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождь10:47

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБК10:19
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Происшествия

В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

РИА Новости 06:38
Происшествия

В Москве убит глава Центра «Э» по Ингушетии

Напомним, в начале этого года на главу Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии было совершено дерзкое покушение.
Вести Крым вчера в 01:45
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы

На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Общество

Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru 15:08
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Гаджеты

Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры

Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
iXBT.com 15:45
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

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В России теперь можно арендовать iPhone

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BFM.ru 04:32
Общество

Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса

Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец 18:11
Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева «стариком»

Ведущий даже признался, что Платон недавно назвал его старым.
Дни24 05:11
Шоу-бизнес

Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк

После расставания с актрисой Жигунов продал дачу, стал угрюмым и замкнутым.
WomanHit.ru 10:35
Здоровье

Корь убивает более 70% антител против других вирусов

В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Происшествия

Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

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Lenta.ru 03:36
Политика

В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Армия и оружие

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

РИА Новости 13:20
Политика

В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа

Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.
ТАСС 17:21
Общество

В Прикамье Оса признана самым комфортным городом

В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.
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Кино

Райан Рейнольдс высмеял усы Генри Кавилла в «Лиге справедливости»

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«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Общество

Вывезший своих детей из Швеции россиянин прилетел в Москву

Взгляд.ру 03 ноября в 06:32
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Кино

Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru 11:00
Авто

В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4

В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 10:42
Общество

Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Политика

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Авто

Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем

Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.
Тарантас Ньюс вчера в 08:25
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