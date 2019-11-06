Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБК10:19

Подробнее о событии

СМИ: опыт московской реновации могут распространить на Дальний Восток

Накануне.Ru19:04

Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в кабмин

ТАСС14:53

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъ12:36

В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

Эхо Москвы15:59

Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

News.ru11:00

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождь10:47

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

РБК10:19
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Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

РБК 18:37
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество

В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю

В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
В городе R 01:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл публично уличили во лжи

Герцогиня оказалась в крайне неловкой ситуации. Меган Маркл снова досталось от британских таблоидов.
7Дней.ру вчера в 15:00
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Технологии

Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла

Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews 08:39
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Происшествия

Полиция ищет сбежавших пациентов из психбольницы в Чите

Два пациента 6 ноября сбежали из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Их поисками занимается полиция.
Zab.RU 20:15
Общество

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Гаджеты

AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000

Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
iXBT.com 06:12
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Экономика

Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru 06:37
Политика

США призвали признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Политика

Волкер подтвердил неприязнь Трампа к Украине

Глава американского государства Дональд Трамп не верил в то, что президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с коррупцией, сообщил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Взгляд.ру 18:31
Общество

Отчитываться о доходах заставят пенсионеров с 2020 года в России

Налоговая начнет «трясти» пенсионеров с будущего года Пристальное внимание пенсионерам планирует уделять налоговая инспекция в 2020 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
Курьер. Среда. Бердск 20:30
Хоккей

«Оттава» обыграла «Рейнджерс», Наместников и Панарин забили по голу

Матч ТВ вчера в 21:57
Экономика

Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году

Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру вчера в 08:18
Происшествия

На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка

Российская газета 01:31
Футбол

«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Российская газета 15:18
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой пассией

В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
Шоу-бизнес

Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения

Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
Bimru.ru вчера в 23:35
Энергетика

ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть

До 2040 года спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет до 110,6 млн барр. в день — тогда как в 2018 году он составил 98,7 млн барр. в день.
Коммерсантъ 12:14
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Гаджеты

Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro

Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
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