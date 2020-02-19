Источник уже найден, свидетельствуют поправки: правительство предлагает перераспределить часть средств программ поддержки лизинга российского машиностроения, производства самоходных машин. «АвтоВАЗ» и Renault, по словам их представителей, приветствуют меры господдержки.

с чего всё началось

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