Экономика
РБКВласти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Программа распространялась на автомобили отечественной сборки стоимостью до 1 млн руб. Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
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с чего всё началось
Источник уже найден, свидетельствуют поправки: правительство предлагает перераспределить часть средств программ поддержки лизинга российского машиностроения, производства самоходных машин. «АвтоВАЗ» и Renault, по словам их представителей, приветствуют меры господдержки.Ведомостивчера в 12:41
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Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования
Красная веснавчера в 15:35
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым
Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Биатлон
Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова
Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Технологии
Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку
Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Общество
Названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля
Самыми популярными подарками мужчинам к Дню защитника Отечества от российских женщин оказались предметы гардероба.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Экономика
Зарплаты в России растут быстрее цен
Экспертами отмечено, что, если бы работодатели увеличивали зарплату лишь на уровень инфляции, сейчас россияне бы зарабатывали бы ощутимо меньше.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Футбол
Черышев забил единственный гол «Валенсии» в матче ЛЧ с «Аталантой»
Единственный мяч у гостей забил вышедший на замену Денис Черышев.
Происшествия
Трое пропавших в Грозном жителей Дагестана объявлены в розыск
МВД Дагестана объявило в розыск троих дагестанцев, которые пропали в Грозном.
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Здоровье
Английским врачам разрешат не лечить неполиткорректных пациентов
Английская Национальная служба здравоохранения представила правила, которыми вводятся новые основания для врачей отказать пациенту в лечении.
Здоровье
В Челябинской области сделают упор на целевом обучении медиков
В Челябинской области продолжается целенаправленная работа по развитию первичного звена медицины.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Здоровье
России спрогнозировали эпидемию коронавируса
Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью.
Происшествия
Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
Общество
В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
В России ужесточили ограничения на ввоз товаров из Китай. Из-за короновируса теперь запрещен провоз животноводческой продукции.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку на район рядом с российской базой Хмеймим
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Политика
Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе
Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
Шоу-бизнес
Полина Диброва рассказала о состоянии супруга
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии супруга. Накануне Дмитрий попал в больницу с микроинсультом.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.