Авто

РБКРБКВласти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Программа распространялась на автомобили отечественной сборки стоимостью до ₽1 млн. Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года. Всего 5 млрд руб. хватило на приобретение 50 тыс. машин.
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с чего всё началось

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга.
Ведомости12:41

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Машина в кредит

Магнитогорский металл17 февраля в 12:00

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

РБК15:18

Власти предложили удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Тарантас Ньюс22:39

На покупку автомобилей выделят 5 млрд

URA.Ru14:41

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Ведомости12:41

Власти предлагают увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

SpeedMe22:41

Финансирование льготных автокредитов увеличат до 10 млрд руб

Коммерсантъ13:53
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