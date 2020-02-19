Экономика

РБКРБКВласти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Программа распространялась на автомобили отечественной сборки стоимостью до 1 млн руб. Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
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с чего всё началось

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга.
Ведомостивчера в 12:41

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В России планируют удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Татар-информвчера в 23:51

На покупку автомобилей выделят 5 млрд

URA.Ruвчера в 14:41

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Красная веснавчера в 15:35

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

РБКвчера в 15:18

Бюджет программы льготного кредитования планируют удвоить

Реальное времявчера в 22:19

Финансирование льготных автокредитов увеличат до 10 млрд руб

Коммерсантъвчера в 13:53

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Ведомостивчера в 12:41
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Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Авто

Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах

Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Shraibikus News 18 февраля в 07:37
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Биатлон

Фуркад: к счастью, Бё не воспользовался шансом, который я ему подарил

Чемпионат 00:28
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Политика

Почему на Украине заговорили о другой версии расстрела людей на Майдане

Согласно официальной трактовке киевских властей, вина за гибель десятков человек на улицах Киева лежит на тогдашнем руководстве Украины и командовании "Беркута", которые якобы приказали расстрелять безоружных манифестантов.
RT на русском вчера в 23:05
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
ФАН вчера в 02:29
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Политика

Соратник Саакашвили, бывший премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

Бывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили в четверг вышел из тюрьмы, где он отбыл почти семилетнее наказание по ряду уголовных дел.
РИА Новости 01:44
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Интернет

Мобильное приложение ВКонтакте обновило навигацию и дизайн

МонаВиста вчера в 10:24
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
REGNUM 00:11
Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
РИА Новости 00:36
Культура

Начались съемки нового сериала про Ивана Грозного

Телеканал 360° вчера в 10:18
Общество

В Саратове СЭПО прекращает производство легендарных холодильников

В областном центре закрывается производство холодильников «Саратов» на базе частного предприятия СЭПО.
Версия-Саратов 01:26
Энергетика

Нефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
REGNUM 18 февраля в 22:49
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Экономика

Бюджет 2020 года получит 500 млрд рублей от продажи акций Сбербанка

17 февраля 2020 года стало известно, что Центробанк РФ в этом году перечислит в федеральный бюджет 500 млрд рублей, полученные от продажи акций ПАО «Сбербанк России» правительству.
Саминвестор 18 февраля в 06:11
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb 18 февраля в 13:25
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
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