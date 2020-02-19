Авто
РБКВласти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Программа распространялась на автомобили отечественной сборки стоимостью до ₽1 млн. Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года. Всего 5 млрд руб. хватило на приобретение 50 тыс. машин.
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Автонеделя: новый ГОСТ на номера, нехватка денег на льготы по автокредитам и «бескабинник» КАМАЗа
Реальное время16 февраля в 07:00
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