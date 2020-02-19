Экономика

РБКРБКВласти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Программа распространялась на автомобили отечественной сборки стоимостью до 1 млн руб. Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
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с чего всё началось

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга.
Ведомостивчера в 12:41

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В России планируют удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Татар-информвчера в 23:51

Бюджет программы льготного кредитования планируют удвоить

Реальное времявчера в 22:19

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Красная веснавчера в 15:35

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

РБКвчера в 15:18

На покупку автомобилей выделят 5 млрд

URA.Ruвчера в 14:41

Финансирование льготных автокредитов увеличат до 10 млрд руб

Коммерсантъвчера в 13:53

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Ведомостивчера в 12:41
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Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс вчера в 09:24
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество

Якубович рассказал о размере своей пенсии

Накануне.Ru вчера в 19:02
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости вчера в 13:01
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Общество

В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
RuNews24.ru 18 февраля в 07:54
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:19
Транспорт

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна в порту Триполи

РЕН ТВ 18 февраля в 07:51
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Известия 00:09
Общество

Родителей тяжелобольной девочки вызвали на допрос из-за сбора средств

Следственный комитет вызвал на допрос родителей Ани Новожиловой, девочки страдающей редким генетическим заболеванием.
Readovka.ru вчера в 11:15
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
REGNUM 00:11
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости вчера в 17:28
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17

Газета.Ru 18 февраля в 09:28
Политика

Небензя переспорил немецкого дипломата благодаря опыту американки Супрун

Один из главных аргументов немецкого дипломата состоял в том, что премьер-министром ДНР стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Политическая Экспертиза вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ вчера в 05:31
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