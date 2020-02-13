Общество

РБКРБКВласти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
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с чего всё началось
На рассмотрение правительства России внесен законопроект о так называемой гаражной амнистии, которая позволит владельцам незарегистрированных гаражей и земельных участков их оформить, сообщила
 пресс-служба Россреестра.
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