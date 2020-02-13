с чего всё началось

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

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