Экономика

Долг.рфДолг.рфВласти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью

Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
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Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

URA.Ruвчера в 13:05

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфаксвчера в 08:33

Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБКвчера в 10:04

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газетавчера в 09:43

Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

ТАССвчера в 11:38

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новостивчера в 08:08

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:25
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Происшествия

В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины

Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
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Экономика

Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках

Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
Ведомости 02:41
Политика

Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США

Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля.
Известия вчера в 22:47
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Футбол

«Наполи» объявит о трансфере форварда «Лилля» Осимена в пятницу

О переходе нападающего «Лилля» Виктора Осимена в «Наполи» объявят в пятницу, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia.
Спорт-Экспресс 04:38
Шоу-бизнес

Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
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Здоровье

В детской туберкулезной больнице в Омске сменится главврач

Ванюков уже представил нового главврача. Он сам покинул больницу в связи с переездом в другой регион.
RuNews24.ru 00:44
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
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Общество

ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
Вечерняя Москва 02:21
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
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Игры

В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic

В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru вчера в 15:16
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
166
Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
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Технологии

Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

Ученый отмечает, что время на создание вакцины сократилось за счет того, что исследователи уже 3 года вели разработку вакцины против вируса MERS.
Evo-rus.com 04:39
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

По словам Хармса, в законопроекте нет конкретного времени начала санкций, при этом Америка в любой момент может наложить запрет на финансовые операции банков, компаний и организаций, которые работают с газопроводами.
Evo-rus.com 03:18
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Происшествия

Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии

Как стало известно в четверг, 23 июля, бизнесмен приговорен к 8 годам колонии.
Известия 04:38
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Происшествия

На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
Piter.tv 00:48
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Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
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Шоу-бизнес

Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой

Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, показала в своем Instagram огромную татуировку на животе и шокировала своих фанатов.
НТВ 04:48
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Политика

Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

SNG.Today 02:30
Общество

На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Планируется, что "Павел Державин" войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.
РИА Новости вчера в 22:02
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия вчера в 06:27
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
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Общество

Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
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Здоровье

В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса

В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
1,5K
Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
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Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику

Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили вчера в 11:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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