Экономика
Долг.рфВласти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью
Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
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Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин
Интерфаксвчера в 08:33
Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
Российская газетавчера в 09:43
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Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Суд запретил фанатке Киану Ривза приближаться к его возлюбленной
Поклонница Киану Ривза начала преследовать его возлюбленную, художницу Александру Грант.
Культуромания вчера в 11:58
Происшествия
Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирской области вновь четыре человека умерли за сутки от коронавируса, такие данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск вчера в 01:56
Политика
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с террористом Максимом Кривошем.
Дни.ру вчера в 07:16
Здоровье
Оренбурженка родила девочку в ковид-госпитале
АиФ Оренбург 02:08
Общество
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло
30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов.
Российская газета вчера в 02:55
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Наука
Эффективные антитела против коронавируса обнаружены
Ученым удалось выделить разные типы таких антител и создать из них смесь, которая защищает от коронавируса и может эффективно лечить COVID-19.
Сайт интересных новостей вчера в 20:08
Экономика
Одобрен закон «Об особенностях исполнения судебных актов»
В целях обеспечения социально-трудовых прав граждан в тексте закона закреплена норма о том, что судебный пристав не сможет предоставить рассрочку исполнения по требованиям по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.
Дагестанская правда 20 июля в 03:17
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Музыка
Народный артист России Олег Газманов: Лучший день - базарный
Российская газета вчера в 08:14
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Известия 00:57
Здоровье
В Тюмени девочка упала с самоката и напоролась глазом на гвоздь
Оказалось, девочка упала с самоката и лицом напоролась на гвоздь.
Вслух.Ру 01:35
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Запрет на импорт топлива в Россию, введенный со 2 июня до 1 октября этого года был вызван снижением спроса и падением цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 12:09
Космос
Мусор на Луне: что оставляют после себя астронавты
Большей частью загрязнений Луна обязана астронавтам NASA, а именно участникам программы «Аполлон» (1969–1972).
РБК вчера в 06:45
Авто
Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ
Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
Волжская новь 02:16
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru вчера в 17:20
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 13:58
Экономика
В России может появиться новый вид вклада
Законопроект о запуске в России с 1 января 2021 г. механизма ипотечно-накопительной системы (ИНС) внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Ведомости 20 июля в 17:00
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Авто
Bugatti отложила выпуск «доступной» модели
Из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, компания Bugatti решила заморозить часть текущих проектов.
Журнал Авто.ру вчера в 07:35
Общество
Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM вчера в 13:34
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
Наука
Число заражений коронавирусом в крупных городах США назвали заниженным в 5-10 раз
В общей сложности ученые собрали образцы крови и биологических жидкостей у 16 тыс. добровольцев из Сан-Франциско, Нью-Йорка, Миннеаполиса, Филадельфии, а также крупнейших городов штатов Коннектикут, Флорида, Юта, Луизиана и Вашингтон.
ТАСС Наука вчера в 06:01
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02