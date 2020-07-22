Экономика

Долг.рфДолг.рфВласти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью

Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
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Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

URA.Ruвчера в 13:05

Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

ТАССвчера в 11:38

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:25

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газетавчера в 09:43

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфаксвчера в 08:33

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новостивчера в 08:08

Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБКвчера в 10:04
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Общество

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В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
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РБК вчера в 13:07
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Общество

Пресс-служба Пригожина сообщила о подготовке нового иска к Навальному

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
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Технологии

Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

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Lenta.ru 02:56
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Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала оппозиционера Крашенинникова

В Екатеринбурге оппозиционера Федора Крашенинникова задержала полиция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
URA.Ru 03:16
Технологии

В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медпомощи и медицины катастроф

Региональную автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф внедрили в Татарстане в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".
ТАСС вчера в 23:11
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Пугачёва выбрала свой фирменный total black look с акцентом на стройные ноги.
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Футбол

«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.
RT на русском 02:35
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Экономика

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом

Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:03
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Технологии

Четверть пиратских сайтов оказались опасными для пользователей

Почти 23% русскоязычных сайтов, на которых размещается пиратский аудиовизуальный контент, содержат вирусы и опасны для пользователей.
Газета.Ru 02:26
Происшествия

На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
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Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии

Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня 21 июля в 22:54
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Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
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Космос

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Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
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Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

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Экономика

Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд

Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
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Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

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