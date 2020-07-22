Экономика

Долг.рфДолг.рфВласти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью

Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
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Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБКвчера в 10:04

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Российская газетавчера в 09:43

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфаксвчера в 08:33

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новостивчера в 08:08

Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

ТАССвчера в 11:38
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