Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.

Власти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью

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