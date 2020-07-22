Экономика
Долг.рфВласти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью
Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
Российская газетавчера в 09:43
Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин
Интерфаксвчера в 08:33
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В Ростовской области могут вернуть ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.
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