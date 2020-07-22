Экономика
Долг.рфВласти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью
Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
Российская газетавчера в 09:43
Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин
Интерфаксвчера в 08:33
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Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
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Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
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Матч ТВ 11:11
Общество
В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд
Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.
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Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
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Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
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State of Decay 3 выйдет только на новом поколении консолей
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Происшествия
Подозреваемых в покушении на главу ЦПЭ Ингушетии обвинили в терроризме
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BFM.ru 11:39
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Футбол
«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон
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Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
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Общество
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Власти Воронежской области продлили до особого распоряжения введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, при этом отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает областное правительство.
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Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
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ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Ученые объяснили появление нацеленных на человека видов комаров
Авторы научной работы пришли к выводу, что основными факторами появления комаров, предпочитающих кусать людей, стали климатические изменения и развивающаяся городская среда.
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