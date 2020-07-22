Экономика

Долг.рфДолг.рфВласти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью

Бюджетные расходы составили 33 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
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Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

URA.Ruвчера в 13:05

Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

ТАССвчера в 11:38

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новостивчера в 08:08

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газетавчера в 09:43

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфаксвчера в 08:33

Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБКвчера в 10:04

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:25
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

РБК 10:20
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Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
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Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
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Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
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Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

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Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». В прокат картина должна выйти уже 27 августа.
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Игры

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В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
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Происшествия

Захвативший полицейского в заложники в Полтаве выдвинул требование

В Полтаве автоугонщик насильно удерживает мужчину и угрожает взорвать гранату. Полиция уже установила личность злоумышленника.
ТВ Центр 07:44
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Футбол

Ширер: «Гринвуд может стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ»

Бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер поделился мнением об игре форварда "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда.
Soccer.ru 09:37
Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
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Политика

В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
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Футбол

«Бирмингем» изъял из обращения номер 17-летнего Беллингхема

«Бирмингем» объявил, что больше не будет использовать 22-й номер, который ранее носил 17-летний воспитанник клуба Джуд Беллингхем.
Матч ТВ 11:11
Общество

В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.
РБК вчера в 10:54
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Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

Evo-rus.com 10:21
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Киберспорт

State of Decay 3 выйдет только на новом поколении консолей

Игромания.ру 12:19
Происшествия

Подозреваемых в покушении на главу ЦПЭ Ингушетии обвинили в терроризме

РЕН ТВ вчера в 05:06
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Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о присвоении ему звания генерал-майора.
BFM.ru 11:39
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Футбол

«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон

Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
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Здоровье

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
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Общество

Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице

Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до особого распоряжения введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, при этом отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает областное правительство.
РИА Новости 12:01
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Музыка

The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню

Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04
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Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
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Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Здоровье

Ученые объяснили появление нацеленных на человека видов комаров

Авторы научной работы пришли к выводу, что основными факторами появления комаров, предпочитающих кусать людей, стали климатические изменения и развивающаяся городская среда.
Известия 11:59
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