Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыХуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре

Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.
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Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

URA.Ruвчера в 13:05

Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

ТАССвчера в 11:38

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новостивчера в 08:08

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газетавчера в 09:43

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфаксвчера в 08:33

Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБКвчера в 10:04

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:25
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
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Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Общество

На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Патрульные корабли проекта 22160 разработаны Северным конструкторским бюро.
РИА Новости вчера в 22:02
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
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Политика

ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах

Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней, как это было на недавнем плебисците по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 15:28
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
20
Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
1
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
28
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Единоборства

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
12
Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
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Музыка

Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
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Технологии

Пандемия обеспечила рынку ПК в регионе EMEA сильнейший рост с 1998 года

Компания International Data Corporation (IDC) зафиксировала небывалый всплеск спроса на персональные компьютеры в регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка).
3DNews 02:42
Армия и оружие

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
REGNUM вчера в 06:45
3
Общество

В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения.
Газета.Ru 00:51
67
Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости вчера в 04:22
23
Футбол

«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша

В составе команды 34-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча.
РИА Новости 03:55
Политика

Китай начал обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Китай начал обсуждать возобновление авиаособщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский МИД.
Lenta.ru 03:57
Космос

«Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В»

Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями.
Военное обозрение 02:26
6
Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия 01:42
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Здоровье

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
1
Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
3
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ вчера в 10:31
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Политика

Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них.
REGNUM 01:03
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