Общество
Lenta.ruВ Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по экономике Владимира Ефимова.
Читать в источнике
Оценить130
с чего всё началось
В связи с эпидемией COVID-19 в Москве приостановили расходы на благоустройство, сообщил «Ведомостям» заместитель мэра города по экономике Владимир Ефимов.Коммерсантъвчера в 19:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Общество
В России за сутки выявлено 8926 заразившихся коронавирусом, всего — 290 678
Общее число зараженных достигло 290 678. За сутки от коронавируса умер 91 человек, общее число смертей достигло 2722.
Коммерсантъ 03:37
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
Путешествия
Турция с 20 мая открывает границы для россиян
Для иностранных туристов Турция откроет границы с 20 мая. В страну будут пускать только граждан 31 государства.
Соловей.Инфо 03:32
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Музыка
В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме
Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным взглядом до конца мая
Международную космическую станцию в вечернее время до конца мая смогут увидеть почти все жители России, сообщают в Роскосмосе.
ПолитРоссия вчера в 09:51
Авто
Первая в России «умная» дорога появится в Самаре
В Самаре готовятся представить общественности первую в России «умную» дорогу. Проект ориентирован на беспилотные автомобили.
НТВ 02:31
Общество
Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Авто
Новый Geely Atlas Pro обошёл в продажах Toyota RAV4
По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров.
Новые автомобили 00:28
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Наука
Описана передача коронавируса через разговор
За минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду.
Lenta.ru 03:15
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
Футбол
Британские власти еще не достигли договоренности с АПЛ о возобновлении сезона
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что ведомство еще не достигло договоренности с Английской премьер-лигой (АПЛ) о возобновлении сезона.
Газета.Ru 03:44
Общество
В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны.
Москва 24 03:36
Спорт
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев в смертельную битву
Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath.
Megaobzor.com 15 мая в 12:51
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Здоровье
Безопасными признали повторно заболевших коронавирусом
Всего в Южной Корее выявлено 447 случаев, когда ранее излечившиеся от коронавируса пациенты снова сдавали положительные тесты.
Соловей.Инфо 03:19
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Общество
Еще 130 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области выявили еще 130 зараженных коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 03:20
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00