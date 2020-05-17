с чего всё началось

Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по экономике Владимира Ефимова.

В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей

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