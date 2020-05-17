Из-за эпидемии коронавируса в Москве пока приостановлены расходы на новые проекты благоустройства. Об этом рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.

с чего всё началось

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передают «Ведомости».

Общество Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Общество Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку. 220

Фигурное катание Загитова похвасталась подарками на 18-летие Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.

Фигурное катание Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной. 1

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1K

Авто Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании. 111

Наука Статистика указала на риски самодиагностики через интернет Статистика по Австралии говорит, что каждую минуту в Google проводятся около 70 тысяч таких поисков — и 40 процентов заболевших первым делом ищут рекомендации в Сети.

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 1

Общество В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Политика Песков продолжает лечение от коронавируса Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.

Здоровье Еще два инфекционных госпиталя открыты в Тверской области На третьем и четвертом этапах госпитали появятся в городах Кашин, Андреаполь, Лихославль, в Твери задействуют областной клинический лечебно-реабилитационный центр.

Общество Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции. 10