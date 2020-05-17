Общество

РБКРБКВласти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передают «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать196
с чего всё началось

Москва пока отказывается от программы «Моя улица»

Из-за эпидемии коронавируса в Москве пока приостановлены расходы на новые проекты благоустройства. Об этом рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

В Москве приостанавливают работы по благоустройству

Интерфакс02:28

Москва в этом году практически отказывается от работ по благоустройству

Эхо Москвы02:05

Столичные власти отказалась от благоустройства в этом году

Московский Комсомолецвчера в 23:26

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

РБКвчера в 23:32

В Москве приостановили благоустройство на фоне эпидемии COVID-19

Коммерсантъвчера в 19:57

В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 19:38

Москва пока отказывается от программы «Моя улица»

Ведомостивчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
994
Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

РБК 05:16
Общество

В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

Православие и Мир 05:16
22
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

РБК вчера в 17:17
32
Общество

Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса

Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
Эхо Москвы вчера в 21:04
220
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
633
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников

АиФ Дагестан 16 мая в 19:20
2,9K
Кино

Новый сезон «Смешариков» покажут спустя 10 лет

Ридус 02:15
8
Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
1
Общество

В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

11 мая в России было зафиксировано 11,6 тыс. новых случаев в сутки - абсолютный максимум в стране.
Интерфакс 03:39
81
Происшествия

Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику

Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03
17
Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
1K
Происшествия

В дома Невского района Петербурга вернулось электричество

REGNUM 03:55
6
Общество

Андрей Воробьев объявил о частичной отмене ограничений в Подмосковье

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, заявил, что с 18 мая в регионе возобновят работу строительные предприятия и объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Плюс один +1 вчера в 10:12
637
Авто

Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник

Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe 02:24
111
Экономика

Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»

В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Наука

Статистика указала на риски самодиагностики через интернет

Статистика по Австралии говорит, что каждую минуту в Google проводятся около 70 тысяч таких поисков — и 40 процентов заболевших первым делом ищут рекомендации в Сети.
Naked Science 04:57
Футбол

«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Газета.Ru 15 мая в 19:10
Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
1
Общество

В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции

Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Башинформ 04:24
Происшествия

Форвард сборной Англии арестован за нарушение карантина

Сообщается, что модель доставили в больницу, а форвард был задержан полицией, как нарушитель карантина.
Вести.Ru 03:15
2
Общество

В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида

Говорит Москва 03:22
2
Политика

Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Здоровье

Еще два инфекционных госпиталя открыты в Тверской области

На третьем и четвертом этапах госпитали появятся в городах Кашин, Андреаполь, Лихославль, в Твери задействуют областной клинический лечебно-реабилитационный центр.
Афанасий-бизнес 04:40
Музыка

Определено место проведения Евровидения в 2021 году

Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости 16 мая в 17:25
48
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 16 мая в 07:13
6,3K
Общество

Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети

Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
10
Энергетика

Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
95
Как работают Яндекс.Новости?
Главное