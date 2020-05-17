Общество
РБКВласти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передают «Ведомости».
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с чего всё началось
Из-за эпидемии коронавируса в Москве пока приостановлены расходы на новые проекты благоустройства. Об этом рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.Ведомостивчера в 17:00
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Evo-rus.com 03:11
Общество
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Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
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Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
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В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса
Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
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Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников
АиФ Дагестан 16 мая в 19:20
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Общество
В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции
11 мая в России было зафиксировано 11,6 тыс. новых случаев в сутки - абсолютный максимум в стране.
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Происшествия
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Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Общество
Андрей Воробьев объявил о частичной отмене ограничений в Подмосковье
Андрей Воробьев, губернатор Московской области, заявил, что с 18 мая в регионе возобновят работу строительные предприятия и объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Плюс один +1 вчера в 10:12
Авто
Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник
Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe 02:24
Экономика
Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Наука
Статистика указала на риски самодиагностики через интернет
Статистика по Австралии говорит, что каждую минуту в Google проводятся около 70 тысяч таких поисков — и 40 процентов заболевших первым делом ищут рекомендации в Сети.
Naked Science 04:57
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Газета.Ru 15 мая в 19:10
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
Общество
В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции
Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Башинформ 04:24
Происшествия
Форвард сборной Англии арестован за нарушение карантина
Сообщается, что модель доставили в больницу, а форвард был задержан полицией, как нарушитель карантина.
Вести.Ru 03:15
Общество
В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида
Говорит Москва 03:22
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Здоровье
Еще два инфекционных госпиталя открыты в Тверской области
На третьем и четвертом этапах госпитали появятся в городах Кашин, Андреаполь, Лихославль, в Твери задействуют областной клинический лечебно-реабилитационный центр.
Афанасий-бизнес 04:40
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости 16 мая в 17:25
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19