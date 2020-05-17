Из-за эпидемии коронавируса в Москве пока приостановлены расходы на новые проекты благоустройства. Об этом рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.

с чего всё началось

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передают «Ведомости».

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