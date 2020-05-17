Общество
РБКВласти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передают «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Из-за эпидемии коронавируса в Москве пока приостановлены расходы на новые проекты благоустройства. Об этом рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая
В Подмосковье с 18 мая начнут работу промышленные предприятия и строительство, начнутся работы на объектах ЖКХ, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:16
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру вчера в 04:39
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Выплаты медикам за коронавирус отвязали от отработанного времени
Правительство России изменило порядок начисления выплат медработникам, работающим с COVID-пациентами.
Эхо Москвы в Челябинске 16 мая в 11:37
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия
Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба
Сотрудники полиции задержали двух жителей Читы по подозрению в том, что они под пытками заставляли свою жертву, повредившую чужую машину, отработать ущерб, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
РИА Новости 02:15
Здоровье
Саратовчанка рассказала федеральному изданию об отсутствии некоторых видов оборудования в больницах, где лечат больных с коронавирусом
В Саратове одна из пациенток, которая лечится от коронавирусной инфекции, пожаловалась на отсутствие некоторого медицинского оборудования в больницах, переоборудованных под лечение больных с COVID-19.
Версия-Саратов вчера в 23:02
Общество
В топ-20 богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Самым богатым жителем Великобритании стал изобретатель и глава компании Dyson Ltd. Создатель вакуумного пылесоса обладает состоянием в £16,2 млрд.
RuNews24.ru вчера в 02:23
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru вчера в 13:00
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Происшествия
Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина
Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
Общество
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
В Ростовской области продолжают действовать ограничения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства.
Российская газета вчера в 04:07
Авто
В России продают редкий ВАЗ-2103 с «автоматом»
В Новосибирске выставили на продажу редкий ВАЗ-2103 с автоматической трансмиссией, соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
Тарантас Ньюс 15 мая в 02:09
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 31 мая
Власти Оренбургской области приняли решение продлить до 31 мая режим самоизоляции, но при этом открываются МФЦ и вводятся некоторые другие послабления, о чем сообщил на своей странице в Instagram оренбургский губернатор Денис Паслер.
Российская газета вчера в 11:40
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv 01:51
Общество
Названы районы Омской области, в которых выявлен коронавирус
В понедельник, 18 мая, Минздрав Омской области предоставил обновленные данные статистики по заболеваемости коронавирусом, в том числе, назвал районы региона, где выявлен коронавирус.
РИА СуперОмск 02:00
Общество
Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
RuNews24.ru вчера в 20:02
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20